Виктор Демидов назначен главным федеральным инспектором по Татарстану

23 Март 2020 2020-03-23T16:25:07+03:00

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Сегодня, 23 марта, Полномочный представитель Президента России Приволжском федеральном округе Игорь Комаров представил главе Татарстана Рустаму Минниханову нового главного федерального инспектора по республике. Этот пост занял Виктор Демидов.

Напомним, что в январе 2020 года прежний главный федеральный инспектор по Татарстану Ренат Тимерзянов ушел на пенсию. На вакантную должность временно был назначен его 42-летний заместитель Алексей Симонов.

СПРАВКА

Виктор Демидов родился в 1961 году в Елабуге. Закончил КГУ по специальности "Правоведение". Кандидат юридических наук.

С 2004-го по 2014 год занимал пост председателя Конституционного суда РТ.

С марта 2015 года работал начальником управления Министерства юстиции Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU