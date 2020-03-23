2020-03-23T16:25:07+03:00
Общество

Виктор Демидов назначен главным федеральным инспектором по Татарстану

Нового руководителя представил Полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров
Лика ИСАЕВА
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Фото: mon.tatarstan.ruФото: mon.tatarstan.ru
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Сегодня, 23 марта, Полномочный представитель Президента России Приволжском федеральном округе Игорь Комаров представил главе Татарстана Рустаму Минниханову нового главного федерального инспектора по республике. Этот пост занял Виктор Демидов.

Напомним, что в январе 2020 года прежний главный федеральный инспектор по Татарстану Ренат Тимерзянов ушел на пенсию. На вакантную должность временно был назначен его 42-летний заместитель Алексей Симонов.

СПРАВКА

Виктор Демидов родился в 1961 году в Елабуге. Закончил КГУ по специальности "Правоведение". Кандидат юридических наук.

С 2004-го по 2014 год занимал пост председателя Конституционного суда РТ.

С марта 2015 года работал начальником управления Министерства юстиции Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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