Виктор Демидов назначен главным федеральным инспектором по Татарстану
Сегодня, 23 марта, Полномочный представитель Президента России Приволжском федеральном округе Игорь Комаров представил главе Татарстана Рустаму Минниханову нового главного федерального инспектора по республике. Этот пост занял Виктор Демидов.
Напомним, что в январе 2020 года прежний главный федеральный инспектор по Татарстану Ренат Тимерзянов ушел на пенсию. На вакантную должность временно был назначен его 42-летний заместитель Алексей Симонов.
СПРАВКА
Виктор Демидов родился в 1961 году в Елабуге. Закончил КГУ по специальности "Правоведение". Кандидат юридических наук.
С 2004-го по 2014 год занимал пост председателя Конституционного суда РТ.
С марта 2015 года работал начальником управления Министерства юстиции Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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