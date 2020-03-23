В Казань прибыл полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров

23 Март 2020 2020-03-23T15:35:58+03:00

Он примет участие в представлении нового главного инспектора Татарстана [фото]

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В понедельник, 23 марта, в Казань с рабочей поездкой прибыл полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорь Комаров. Известно, что он примет участие в представлении нового главного инспектора Татарстана.

По прибытию Игоря Комарова угостили национальными сладостями. В аэропорту «Казань» его встретил лично глава республики Рустам Минниханов. У него с гостем также запланирована рабочая беседа, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Фото: пресс-служба главы Татарстана

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ИСТОЧНИК KP.RU