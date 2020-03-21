Причиной пожара, в котором погибло три человека, в Чебоксарах могло стать неосторожное обращение с огнем

21 Март 2020 2020-03-21T14:33:51+03:00

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Следственный комитет Чувашии возбудил уголовное дело по факту смерти трех человек при пожаре в Чебоксарах. Напомним, 20 марта, на улице Вторая Путепроводная, загорелся частный дом.Дым заметили соседи, которые и вызвали пожарных. В результате ЧП погибли два ребенка 2-х и 3-х лет, а также их 49-летняя бабушка. Они отравились угарным газом.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение детей с огнем.

- В настоящее время по делу назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы, в том числе пожарно-техническая и медицинские, проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - отмечает пресс-служба Следственного комитета региона.

ИСТОЧНИК KP.RU