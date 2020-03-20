В Чебоксарах во время пожара погибли бабушка и двое ее малолетних внуков

20 Март 2020 2020-03-20T17:24:29+03:00

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Пожар в частном кирпичном доме на улице Вторая Путепроводная в столице Чувашии начался днем в пятницу, 20 марта. Дым заметили соседи, они и вызвали пожарных. Приехавшим спасателям очевидцы сообщили, что внутри горящего строения могут находиться двух- и трехлетние дети - мальчик и девочка, а также их бабушка.

Дом был заполнен едким дымом. С огнем удалось справиться - горели мебель и вещи в одной из комнат. Вскоре были найдены тела женщины и ее внуков. Они, как предполагают следователи и эксперты, погибли от отравления угарным газом.

Предположительно причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. По факту данного происшествия проводится доследственная проверка.

Фото: СУ СКР Чувашии

- В целях установления всех обстоятельств произошедшего назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе пожарно-техническая и медицинские, проводятся иные проверочные мероприятия, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

На месте ЧП также работают психологи, которые оказывают морально-психологическую помощь родственникам погибших.

ИСТОЧНИК KP.RU