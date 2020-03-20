В Татарстане впервые огласили приговор за распространение слухов о коронавирусе
В эту пятницу, 20 марта, в Татарстане впервые огласили приговор за распространение слухов о коронавирусе.
Так, суд Нижнекамска в виде наказания назначил жительнице Нижнекамска штраф в 30 тысяч рублей. Сообщает МВД Татарстана.
Напомним, женщина записала голосовое сообщение о том, что город из-за коронавируса закроют на карантин и разослала его через мессенджер.
После она, конечно, написала, что это все неправда, но было поздно – сообщение было растиражировано в различных чатах.
Несмотря на то, что горожанка пыталась опровергнуть слух через СМИ, в отношении ее все равно было возбуждено административное дело по статье «Злоупотребление свободой массовой информации».
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ИСТОЧНИК KP.RU