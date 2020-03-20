2020-03-20T09:23:22+03:00
Происшествия

За распространения слухов будут судить жительницу Нижнекамска

Ее административное дело рассмотрят в мировом суде
Лика ИСАЕВА
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Женщине придется ответить за распространение слуховЖенщине придется ответить за распространение слуховФото: Из материалов пресс-службы
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Не успели полицейские предупредить татарстанцев, что за распространение слухов по поводу коронавируса им грозит административная или уголовная ответственность, как нашелся один человек, который стал фигурантом первого административного дела.

Эти человеком стала жительница Нижнекамска. Полицейские установлили, что она со своего мобильника через мессенджер записала голосовое сообщение и отправила его нескольким своим знакомым. В аудиозаписи она утверждала, что в ближайшее время химград будет закрыт на карантин из-за коронавируса.

Но вскоре она узнала, что эта аудиозапись получила масштабное распространение по всему городу, она была вынуждена дать опровержение тем же знакомым, кому и отправляла запись. С "повинной" женщина пришла и на местную телекомпанию, чтобы опровергнуть панику. Передача с ее участием вышла в эфир 17 марта.

- 19 марта жительница Нижнекамска привлечена к административной ответственности по факту распространения ею недостоверной информации по статье "Злоупотребление свободой массовой информации", - сообщили в МВД Татарстана. - Административный материал направлен в мировой суд Нижнекамского городского суда для рассмотрения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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