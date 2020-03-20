В суд передали дело об убийстве таксиста возле села Шигали

20 Март 2020 2020-03-20T09:35:24+03:00

Мужчина с ножом напал на таксиста Фото: Из материалов пресс-службы

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Расследование уголовного дела в отношении 26-летнего жителя города Волжска завершено и передано в суд. Ранее судимый мужчина обвиняется в "Убийстве", "Разбое" и "Краже, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину".

Все произошло 17 сентября 2019 года , когда обвиняемый предложил своей сожительнице съездить к его знакомым. Незадолго до этих событий он украл у приятеля цепочку с телефоном, и ему необходимо возместить ущерб. Деньги ему якобы пообещал дать один знакомый. Но, как полагает следствие, во время поездки он несколько раз ударил в спину 31-летнего водителя. Тот попытался сбежать, но вскоре скончался. Свидетелем этого стала его сожительница.

Вместе с напуганной подругой на автомобиле таксиста они уехали в Волжск Марий Эл, и на следующий день девушка от него сбежала, вернувшись в Казань. Она вызвала полицию, и в этот момент за ней приехал злоумышленник. Встреча с полицейскими произошла в подъезде.

Во время расследования выяснилось, что похищенную иномарку убитого обвиняемый разбил в пьяном виде, когда ехал в Казанью

- Обвиняемый, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, свою вину полностью признал, - сообщили в СУ СКР Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU