2019-09-20T14:50:24+03:00
Происшествия

Сказал, что любит и убивать не будет: подозреваемый в расправе над таксистом пощадил подругу, ставшей свидетельницей

Избранница задержанного в Казани парня, сама едва не стала его жертвой [фото]
Дмитрий РОМАНОВ
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Тело таксиста нашли в лесу.Тело таксиста нашли в лесу.
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Накануне жители одной из пятиэтажек Казани стали очевидцами задержания подозреваемого в убийстве.

- Слышу, девушка кричит: «Помогите, помогите!», - рассказала «КП-Казань» очевидец происшествия. - В глазок смотрю - а ее куда-то тащит какой-то парень. Тут по лестнице забежали полицейские. Они этого парня и увели, а девушка плакала, и сама с ними пошла.

Собственный источник «КП-Казань» в правоохранительных органах объяснил, что пенсионерка стала свидетелем задержания подозреваемого в жестоком убийстве таксиста, которое произошло 17 сентября возле села Шигали Высокогорского района Татарстана.

По информации того же источника, с таксистом расправился 26-летний житель Волжска (Марий Эл) некий Евгений. Молодой человек вместе со своей подругой скрывался в одной из деревень Татарстана после того, как обокрал одного из знакомых возлюбленной.

- Он с этой девушкой еще в мае познакомился, стали жить вместе у нее на квартире, - рассказал источник. - Пьянствовать начали в середине сентября, тогда в квартире девушки собралась большая компания. Выпито было много, и часть гостей заночевала там же. Проснувшись наутро, хозяйка квартиры не обнаружила своего возлюбленного, а один из гостей заявил о пропаже своих вещей и денег.

Евгений появился перед избранницей лишь через пару дней и признался, что это он обокрал пьяного гостя. Пообещал все как-нибудь вернуть, а пока уговорил подругу уехать с ним в Башкирию.

Пару дней они прожили в незнакомой деревне, а потом Евгений вызвал такси, и они снова отправились в путь. По дороге девушке потребовалось выйти, и когда она возвращалась назад к машине, то увидела, как Евгений несколько раз ударил таксиста ножом в грудь. Она закричала. Это отвлекло ее избранника, и раненый водитель смог убежать. После увиденного попыталась сбежать и сама девушка, но Евгений ее догнал и сказал, что любит ее и убивать не будет. Но заставил помогать себе – отмыть от крови нож, которым ранил водителя, а также снять с его иномарки атрибутику такси.

- Евгений завез ее в какую-то деревню на машине таксиста, там они и заночевали. Когда девушка утром проснулась, то своего возлюбленного не нашла. Собралась и побежала на трассу, там поймала попутку и вернулась в Казань, - рассказал источник «КП-Казань». - В пути у нее разрядился телефон, и, вернувшись домой, она поставила его на зарядку и тут же позвонила по телефону «112», попросила помощи.

Евгений же, вернувшись в убежище, не застал подруги и бросился за ней в Казань. В квартиру он вошел как раз в тот момент, когда испуганная девушка по телефону вызывала подмогу. Она бросилась в подъезд, где начала кричать. Спасти от неминуемой расправы ее смогли вовремя подоспевшие полицейские.

Раненный же таксист после бегства скончался там же в лесу около села Шигали, а угнанный у него автомобиль нашли разбитым возле деревни Макеевка Зеленодольского района Татарстана. Пьяный Евгений попал в ДТП, когда ехал искать подругу в Казань. После аварии он добрался до столицы Татарстана на такси.

Тело таксиста нашли в лесу. Фото: соцсети

Тело таксиста нашли в лесу.Фото: соцсети

Утверждается, что злоумышленник на машине тасиста попал в пяьное ДТП. Фото: соцсети

Утверждается, что злоумышленник на машине тасиста попал в пяьное ДТП.Фото: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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