В Казани заряжать информационные табло на остановках будет солнечная батарея
Сейчас каждая четвертая остановка в Казани оснащена информационным табло, которое показывает время прибытия общественного транспорта Стало известно, что в будущем их могут начать заряжать при помощи солнечной батареи. В рамках эксперимента такой источник энергии установили у городского цирка.
- Тестирование продлится до конца апреля. По итогам будет принято решение о целесообразности установки солнечных батарей на других городских остановках, - сообщает пресс-служба комитета по транспорту города.
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При этом передавать ту же карту в руки кондуктору не советуют. Лучше самому ее приложить к считывающему устройству - валидатору (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU