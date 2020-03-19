В Казани заряжать информационные табло на остановках будет солнечная батарея

19 Март 2020 2020-03-19T15:56:24+03:00

В рамках эксперимента такой источник энергии установили у городского цирка

Изменить размер текста: A A

Сейчас каждая четвертая остановка в Казани оснащена информационным табло, которое показывает время прибытия общественного транспорта Стало известно, что в будущем их могут начать заряжать при помощи солнечной батареи. В рамках эксперимента такой источник энергии установили у городского цирка.

- Тестирование продлится до конца апреля. По итогам будет принято решение о целесообразности установки солнечных батарей на других городских остановках, - сообщает пресс-служба комитета по транспорту города.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из-за коронавируса казанцам советуют расплачиваться за проезд в автобусах безналичным способом

При этом передавать ту же карту в руки кондуктору не советуют. Лучше самому ее приложить к считывающему устройству - валидатору (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU