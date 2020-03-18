2020-03-18T16:33:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Из-за коронавируса казанцам советуют расплачиваться за проезд в автобусах безналичным способом

При этом передавать проездную или банковскую карту в руки кондуктора не стоит
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: kzn.ruФото: kzn.ru
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Из-за коронавируса комитет по транспорту Казани рекомендует горожанам при оплате проезда в общественном транспорте использовать транспортные карты либо банковские карты с функцией PayPass и смартфоны с NFS. То есть делать это бесконтактным способом. При этом передавать ту же карту в руки кондуктору не советуют. Лучше самому ее приложить к считывающему устройству - валидатору.

- Кроме того, необходимо регулярно обрабатывать дезинфицирующими средствами карты и смартфоны, с которых осуществляется оплата, - рекомендуют в Комитете.

Ограничение использования наличных денежных средств нужно для профилактики распространения коронавируса. Дело в том, что монеты и купюры могут быть каналом передачи вирусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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