Из-за коронавируса казанцам советуют расплачиваться за проезд в автобусах безналичным способом
Из-за коронавируса комитет по транспорту Казани рекомендует горожанам при оплате проезда в общественном транспорте использовать транспортные карты либо банковские карты с функцией PayPass и смартфоны с NFS. То есть делать это бесконтактным способом. При этом передавать ту же карту в руки кондуктору не советуют. Лучше самому ее приложить к считывающему устройству - валидатору.
- Кроме того, необходимо регулярно обрабатывать дезинфицирующими средствами карты и смартфоны, с которых осуществляется оплата, - рекомендуют в Комитете.
Ограничение использования наличных денежных средств нужно для профилактики распространения коронавируса. Дело в том, что монеты и купюры могут быть каналом передачи вирусов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Первый заболевший коронавирусом в Татарстане: гражданина Франции увезли в инфекционную больницу
Сейчас иностранец находится под наблюдением врачей (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU