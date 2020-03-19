Минобразования Татарстана: с 19 по 21 марта школьники в республике будут учиться дистанционно

19 Март 2020 2020-03-19T15:13:18+03:00

Учебные учреждения продолжат работать и в штатном режиме для тех, у кого нет возможности остаться дома. Фото: Татьяна Коркина

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Если раньше правительство Татарстана говорило о переносе школьных весенних каникул в регионе из-за коронавируса, то теперь стало известно, что с 19 по 21 марта дети смогут учиться дистанционно. Учебные учреждения продолжат работать и в штатном режиме для тех, у кого нет возможности остаться дома. Об этом на брифинге заявил глава Минобразования республики Рафис Бурганов.

Глава ведомства заметил, что каждому школьному предмету определено определенное количество часов, которые нужно отработать. Так, три дня школьники будут повторять изученный матераил и тренировать полученные знания. После, до 1 апреля, дети будут находиться на заслуженном отдыхе.

Во время каникул с учителями будет обговариваться дальнейшая работа в рамках дистанционного обучения, если 1 апреля ситуация с коронавирусом не наладится.

Президент Татарстана Рустам Минниханов в четверг, 19 марта, побывал в казанском лицее №131. Глава региона лично проверил, как там организовано дистанционное обучение.

- Президент побывал на уроках геометрии и английского языка и поприветствовал учеников. По мнению Рустама Минниханова, временный переход на новый формат не должен сказаться на качестве образования, - отмечает пресс-служба правительства республики.

Фото: instagram.com/rusminnikhanov

ИСТОЧНИК KP.RU