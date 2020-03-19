2020-03-19T10:35:33+03:00
Коронавирус Covid-19

С 19 марта в детских садах и школах Чувашии вводится свободное посещение из-за коронавируса

Соответствующее распоряжение подписал врио главы республики Олег Николаев
Алина ГАБДУЛИНА
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После весенних каникул школьники могут быть переведены на дистанционное обучение.После весенних каникул школьники могут быть переведены на дистанционное обучение.Фото: Татьяна Коркина
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С четверга, 19 марта, в детских садах и школах Чувашии вводится временная возможность свободного посещения. Соответствующее распоряжение подписал врио главы республики Олег Николаев. Причиной такого решение стало распространение в мире коронавируса.

Так, родители могут сами решить стоит ли их детям ходить в школу или детский сад.

- С 23 марта у школьников начинаются весенние каникулы, по завершении которых для детей будет организован дистанционный режим обучения до соответствующего распоряжения Главы региона, - отмечают в пресс-служба Минобразования региона.

Студенты Чувашии также могут не ходить в техникумы или университеты - они переведены на дистанционную форму обучения.

Ранее Олег Николаев ввел в регионе режим повышенной готовности из-за коронавируса. При этом он сообщил, что зараженных в республике нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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