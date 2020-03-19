С 19 марта в детских садах и школах Чувашии вводится свободное посещение из-за коронавируса
С четверга, 19 марта, в детских садах и школах Чувашии вводится временная возможность свободного посещения. Соответствующее распоряжение подписал врио главы республики Олег Николаев. Причиной такого решение стало распространение в мире коронавируса.
Так, родители могут сами решить стоит ли их детям ходить в школу или детский сад.
- С 23 марта у школьников начинаются весенние каникулы, по завершении которых для детей будет организован дистанционный режим обучения до соответствующего распоряжения Главы региона, - отмечают в пресс-служба Минобразования региона.
Студенты Чувашии также могут не ходить в техникумы или университеты - они переведены на дистанционную форму обучения.
Ранее Олег Николаев ввел в регионе режим повышенной готовности из-за коронавируса. При этом он сообщил, что зараженных в республике нет.
ИСТОЧНИК KP.RU