2020-03-13T20:24:43+03:00
Происшествия

В Чувашии после исчезновения 16-летнего подростка возбудили уголовное дело

Дмитрий Нелюбовский вышел из общежития Вурнарского сельхозтехникума 22 февраля и пропал
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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16-летний Дмитрий Нелюбовский ушел из общежития Вурнарского сельскохозяйственного техникума 22 февраля примерно в 12.30. С тех пор о его местонахождении ничего не известно. По факту исчезновения студента следственный комитет Чувашии возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

Сейчас следователи вместе с полицейскими, росгвардейцами, волонтерами и просто неравнодушными жителями Вурнарского района прочесывают местности, обследуют заброшенные здания, пустыри, канализационные колодцы, а также подвалы и чердаки домов.

Если вы видели Дмитрия Нелюбовского, сообщите об этом по телефонам 112, 02, 8(800)700-54-52 или (8352) 66-24-88.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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