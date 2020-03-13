В Чувашии после исчезновения 16-летнего подростка возбудили уголовное дело
16-летний Дмитрий Нелюбовский ушел из общежития Вурнарского сельскохозяйственного техникума 22 февраля примерно в 12.30. С тех пор о его местонахождении ничего не известно. По факту исчезновения студента следственный комитет Чувашии возбудил уголовное дело по статье «Убийство».
Сейчас следователи вместе с полицейскими, росгвардейцами, волонтерами и просто неравнодушными жителями Вурнарского района прочесывают местности, обследуют заброшенные здания, пустыри, канализационные колодцы, а также подвалы и чердаки домов.
Если вы видели Дмитрия Нелюбовского, сообщите об этом по телефонам 112, 02, 8(800)700-54-52 или (8352) 66-24-88.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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