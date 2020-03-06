В Чебоксарах ищут 16-летнего парня, который пропал неделю назад
В Чебоксарах начались активные поиски 16-летнего Дмитрия Нелюбовского. Парень перестал выходить на связь 28 февраля. Тогда близкие обратились за помощью к сотрудникам полиции и волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
Известно, что Дмитрий ростом около 168 сантиметров имеет худощавое телосложение, светло-русые волосы и голубые глаза. На момент пропажи на нем была черная вязаная шапка с помпоном, синяя куртка, черные классические брюки и черные ботинки.
Есть вероятность, что парень мог оказаться в другом городе или районе. Всех, кто видел Дмитрия, просьба сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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