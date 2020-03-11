2020-03-11T12:23:46+03:00
Политика

Бизнес-омбудсменом Татарстана стал Фарид Абдулганиев

Он будет не только защищать права местных предпринимателей, но и развивать инвестиционный потенциал региона
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба министерства экономики ТатарстанаФото: пресс-служба министерства экономики Татарстана
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Помощник президента Татарстана Фарид Абдулганиев стал бизнес-омбудсменом республики. Соответствующий указ уже подписан, публичное представление состоится в четверг, 12 марта.

Отметим, что помимо защиты интересов предпринимателей региона в задачи Абдулганиева будет входить развитие инвестиционного потенциала Татарстана через создание условий для роста малого бизнеса. Также он будет отвечать за создание коммерчески эффективных производств.

Напомним, до назначения помощником главы Татарстана Фарид Абдулганиев два года проработал министром экономики республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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