Председатель Цетроизбиркома Татарстана Мидхат Шагиахметов назначен главой Минэкономики республики
В правительстве республики перестановки. Указом президента Татарстана Рустама Минниханова Мидхат Шагиахметов назначен министром экономики республики. Напомним, что до этого момента Шагиахметов был председателем Центральной избирательной комиссии Татарстана. Прежний руководитель министерства экономики - Фарид Абдулганиев, в свою очередь, назначен помощником президента республики.
СПРАВКА
Мидхат Шагиахметов родился 5 ноября 1969 года, в 1991 году закончил Казанский финансово-экономический институт по специальности "Экономическое и социальное планирование".
Карьеру начал со службы в госналоговой инспекции, и в 1998 — 1999 годах работал заместителем начальника, заместителем руководителя государственной налоговой инспекции по Республике Татарстан.
В 1999 — 2005 годах - зам. руководителя Управления Министерства РФ по налогам и сборам по РТ.
2005 — 2007 — заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по РТ.
2007 — 2009 — руководитель Управления Федеральной налоговой службы по РТ.
2009 — 2010 — помощник Премьер–министра РТ.
2010 — 2010 — помощник Президента РТ.
2010 — 2014 — министр экономики РТ.
2014 — 2017 — заместитель начальника Волго-Вятского главного управления — управляющий Отделением Национального банка по РТ.
2017 — 2020 — председатель Центральной избирательной комиссии РТ
С 21 февраля 2020 года вновь назначен министром экономики Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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