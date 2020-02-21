Председатель Цетроизбиркома Татарстана Мидхат Шагиахметов назначен главой Минэкономики республики

21 Февр. 2020 2020-02-21T10:52:41+03:00

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В правительстве республики перестановки. Указом президента Татарстана Рустама Минниханова Мидхат Шагиахметов назначен министром экономики республики. Напомним, что до этого момента Шагиахметов был председателем Центральной избирательной комиссии Татарстана. Прежний руководитель министерства экономики - Фарид Абдулганиев, в свою очередь, назначен помощником президента республики.

СПРАВКА

Мидхат Шагиахметов родился 5 ноября 1969 года, в 1991 году закончил Казанский финансово-экономический институт по специальности "Экономическое и социальное планирование".

Карьеру начал со службы в госналоговой инспекции, и в 1998 — 1999 годах работал заместителем начальника, заместителем руководителя государственной налоговой инспекции по Республике Татарстан.

В 1999 — 2005 годах - зам. руководителя Управления Министерства РФ по налогам и сборам по РТ.

2005 — 2007 — заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по РТ.

2007 — 2009 — руководитель Управления Федеральной налоговой службы по РТ.

2009 — 2010 — помощник Премьер–министра РТ.

2010 — 2010 — помощник Президента РТ.

2010 — 2014 — министр экономики РТ.

2014 — 2017 — заместитель начальника Волго-Вятского главного управления — управляющий Отделением Национального банка по РТ.

2017 — 2020 — председатель Центральной избирательной комиссии РТ

С 21 февраля 2020 года вновь назначен министром экономики Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU