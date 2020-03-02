За 10 лет средняя зарплата строителей в Казани выросла вдвое и достигла 47 тысяч рублей

2 Март 2020 2020-03-02T12:11:08+03:00

В 2019 году в Казани ввели в эксплуатацию рекордный 1,1 миллион квадратных метров жилья. Фото: Артём КАБАНКОВ

Об этом стало известно в ходе еженедельной планерки в мэрии города

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Стало известно, что сейчас средняя зарплата в строительной сфере Казани составляет 47 тысяч рублей. А еще десять лет назад эта цифра находилась на отметке в 22,3 тысячи. Об этом в понедельник, 2 марта, на планерке в мэрии города сообщил заместитель руководителя исполкома Азат Нигматзяинов.

Напомним, в прошлом году в Казани ввели в эксплуатацию рекордный 1,1 миллион квадратных метров жилья. Это на 26% больше, чем в 2018 году и на 200 тысяч «квадратов» больше, чем планировалось.

Это стало возможным, потому что застройщики хотели запустить как можно больше проектов по старым правилам долевого строительства

ИСТОЧНИК KP.RU