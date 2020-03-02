В 2019 году в Казани ввели в эксплуатацию более миллиона квадратных метров жилья

2 Март 2020 2020-03-02T10:45:39+03:00

Эта цифра на 26% превышает ту, что была в 2018 году и на 200 тысяч «квадратов» превышает плановый показатель

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В 2019 году в Казани ввели в эксплуатацию 1,1 миллиона квадратных метров жилья. Эта цифра на 26% превышает ту, что была в 2018 году и на 200 тысяч «квадратов» превышает плановый показатель. До этого самый большой объем введенного жилья был зафиксирован в 2012 году – 1 млн кв.м.

В частности, в прошедшем году в городе построили 87 многоквартирных домов общей площадью 962 тысячи квадратных метров. Еще 150 тысяч «квадратов» было построено по программе «Социальная ипотека» в девяти жилых домах.

- Высокий рост объемов введенного жилья связан с изменениями в законодательстве и вводом эскроу-счетов. Застройщики стремились запустить как можно больше проектов, которые попадают под критерии, позволяющие достроить объект по старым правилам долевого строительства. Так, в 2019 году было выдано 57 разрешений на строительство многоквартирных домов, что почти вполовину меньше, чем в предыдущем году. В свою очередь это повлияло на рост зарплат в строительной сфере – за три года они выросли на 49%. Доля жилья, построенного за счет средств населения и частных инвесторов, по итогам года составила 85%, - объясняют в мэрии Казани.

Вместе с тем, в городе в 2019 году было построено 30 объектов социально-общественной инфраструктуры, 11 детских садов, две школы, 3 пристроя к существующим школам, 19 производственных и складских зданий, 72 объекта административно-торгового назначения и 20 объектов другого назначения.

ИСТОЧНИК KP.RU