Google «научился» переводить татарский язык
Теперь пользователям сервиса доступны 108 языков
Всего компания добавила 5 новых языков.Фото: Наиля ГАЛИМОВА
Изменить размер текста:
Впервые за четыре года сервис для перевода «Google Translate» добавил для пользователей новые языки. Согласно сообщению, опубликованному в блоге на сайте сервиса, теперь для перевода доступны 108 языков.
Кроме татарского компания добавила туркменский, уйгурский, киньяруанда и язык одия. В компании подсчитали, что на всех этих добавленных языках в мире говорят более 75 миллионов человек.
Сервис поддерживает перевод текста и веб-сайта для каждого из этих языков. Также пользователям доступна виртуальная клавиатура, в том числе, и на татарском языке.
ИСТОЧНИК KP.RU