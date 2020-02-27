Google «научился» переводить татарский язык

27 Февр. 2020 2020-02-27T20:30:08+03:00

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Впервые за четыре года сервис для перевода «Google Translate» добавил для пользователей новые языки. Согласно сообщению, опубликованному в блоге на сайте сервиса, теперь для перевода доступны 108 языков.

Кроме татарского компания добавила туркменский, уйгурский, киньяруанда и язык одия. В компании подсчитали, что на всех этих добавленных языках в мире говорят более 75 миллионов человек.

Сервис поддерживает перевод текста и веб-сайта для каждого из этих языков. Также пользователям доступна виртуальная клавиатура, в том числе, и на татарском языке.

ИСТОЧНИК KP.RU