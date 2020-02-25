В Чувашии из карантина выпустили китайских рабочих, у них не нашли коронавируса
Две последние недели 10 граждан Поднебесной находились в инфекционном стационаре.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Во вторник, 25 февраля, в Чебоксарах завершился карантин для китайских 11 рабочих компании «Сычуань – Чувашия». Никто из них не заражен коронавирусом, ОРВИ или гриппом. Их состояние оценивается как хорошее, сообщает «Интерфакс-Поволжье».
Известно, что две последние недели 10 граждан Поднебесной находились в инфекционном стационаре. Один человек был под меднаблюдением в Москве. Почему его отправили в столицу, пока не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU