2020-02-06T17:08:17+03:00
Общество

Минздрав Чувашии обещает не допустить проникновения коронавируса: в ближайшее время в республику на работу приедут граждане Китая

За ними будет вестись непрерывное медицинское наблюдение
Алина ГАБДУЛИНА
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В аптеках медицинские маски имеются в достаточном количестве, но некоторые клиенты покупают по 100 штук за разВ аптеках медицинские маски имеются в достаточном количестве, но некоторые клиенты покупают по 100 штук за разФото: Артем КИЛЬКИН
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В ближайшее время в Чувашию приедут рабочие из Китая. Об этом заявил представитель компании «Сычуань – Чувашии» на внеочередном заседании санитарно-противоэпидемической комиссии под руководством врио главы Минздрава регона Владимира Викторова.

- В республике отработаны механизмы взаимодействия между Роспотребнадзором, Минздравом и МВД по обеспечению непрерывного медицинского наблюдения за гражданами, прибывшими из Китая, - успокаивает жителей пресс-служба Минздрава Чувашии.

В заседании также приняли участие представители крупных аптечных сетей. Они заверили, что медицинские маски у них имеются в достаточном количестве. Но после они отметили, что многие покупают оптом -100 и более масок за раз. Это может повлиять на их наличие на витринах аптек. Ведь товар туда зачастую поставляются раз в два дня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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