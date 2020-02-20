Глава МВД Татарстана Артем Хохорин выступает за то, чтобы приравнять снюсы к наркотикам

20 Февр. 2020 2020-02-20T16:39:06+03:00

По мнению Хохорина, это может быть сделано уже в ближайшее время. Фото: Мария ЛЕНЦ

Сейчас в республике по местному закону продажа первых запрещена гражданам, не достигшим 18-летнего возраста

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20 февраля на очередном заседании Госсовета Татарстана слово перед депутатами взял глава МВД республики Артем Хохорин.

Он выступил за то, чтобы вовсе запретить никотиновые снюсы, приравняв их к наркотикам, причем именно к сильнодействующим. По мнению Хохорина, это может быть сделано уже в ближайшее время.

Напомним, после серии тревожных сообщений из татарстанских школ, в республике на местном уровне законом запретили продажу снюсов гражданам, не достигшим 18-летнего возраста.

СПРАВКА КП

Снюс – никотин содержащее средство для бездымного употребления. В одном пакетике может содержаться в 5, 10 или 100 раз больше никотина, чем в обычной сигарете. Поэтому есть высокий шанс получить передозировку, так же, как и зависимость.

ИСТОЧНИК KP.RU