В Казани из-за повального увлечения детей «снюсами» директор школы просит помощи у полиции

В гимназии №40 Приволжского района Казани участились случаи недомогания и неадекватного поведения детей. Об этом родителям учащихся сообщила директор учреждения Людмила Яковлева. Соответствующее письмо с ее подписью и печатью гимназии после было опубликовано в соцсетях.

Женщина уверяет, что проверка внутри гимназии показала, что недомогания детей никак не связаны со школьным питанием. Рвота, бледность кожи и сильная слабость, а также резкое изменение поведения - это все возможно от употребления так называемых «снюсов» - разрешенные к продаже, в том числе в виде конфет, средства с повышенным содержанием никотина.

- Ко мне обратились родители 5-6 классов с просьбой принять меры по ограждению детей от распространения жевательных табачных смесей, так называемых «снюсов». Оказалось, что в небольших точках продажи продуктов (киоски, ларьки, вагончики и т.д.) детям, независимо от возраста, продают эти самые «снюсы» в виде «шайб», «таблеток», порошка. Стоимость одной штуки 30 рублей. После принятия у детей возникает эйфория, поведение становится неадекватным, а так как дозировка никотина в этих «снюсах» увеличена в несколько раз по сравнению с обычными сигаретами, учащиеся получают отравления. По словам родителей, большое количество детей уже попробовали эти «снюсы», - написала директор казанской гимназии.

После в этом же письме она признается, что уже написала начальнику отдела полиции №8 «Горки» с просьбой провести необходимую работу и принять меры, которые должны предотвратить попадание «снюсов» в руки детей. Проверку по ее обращению уж начали. И до ее окончания пока что-либо утверждать рано.

Директор гимназии также отметила, что в борьбе со «снюсами» ей нужна помощь и самих родителей.

- Прошу вас отнестись внимательно к своим детям: время ухода из дома на уроки (уходят раньше, чтобы успеть купить), прихода домой, состояния здоровья, адекватности поведения. А также периодически проверяйте те места, где можно спрятать или хранить «снюс»: школьные сумки детей, пакеты со второй обувью, карманы, - пишет Яковлева.

Фото: соцсети

Факты недомогания и неадекватного «потерянного» состояния одноклассников «Комсомолке» на правах анонимности подтвердил и один из учащихся данной гимназии. О распространении среди учеников «снюсов» образовательном учреждении, он, правда, ничего не слышал.

Отметим, что о недомогании детей в соцсетях ранее сообщали и другие казанские родители. Школьники также жаловались на рвоту, головокружение и слабость.