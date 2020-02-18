Несмотря на коронавирус, спортсмены из Китая все-таки приедут в Казань на этап Кубка мира по фехтованию
Стало известно, что в Казань для участия в этапе Кубка мира по фехтованию среди женщин все-таки приедут шесть спортсменок из Китая. Перед этим они пройдут три этапа санитарно-карантинного контроля: в Париже, Москве и конечной точке – столице Татарстана.
Ранее сообщалось, что участникам из Поднебесной временно ограничат въезд в Казань и республику. Такое решение приняла санитарно-противоэпидемическая комиссия Кабмина Татарстана.
Отметим, что соревнования по фехтованию среди женщин будут проходить в Казани с 19 по 23 февраля.
СПРАВКА КП
По данным на 18 февраля в мире зафиксировано 73 335 случаев заражения коронавирусом. При этом, 1873 человека умерли. А 12 706 пациентов выписались из больниц, излечившись от болезни.
ИСТОЧНИК KP.RU
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