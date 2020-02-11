2020-02-11T12:44:14+03:00
Общество

Из-за коронавируса в Татарстан временно ограничили въезд китайских спортсменов

Если они все же приедут, то их тут же отправят на карантин
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Ограничение касается всех спортивных соревнований.Ограничение касается всех спортивных соревнований.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

С 19 по 24 февраля в Казани должен пройти этап Кубка мира по фехтованию среди женщин. Вот только китайских спортсменов на него не пустят. Их въезд в Татарстан ограничен из-за вспышки коронавируса.

Решение не пускать спортсменов КНР в регион приняла санитарно-противоэпидемическая комиссия Кабмина республики. Это делается, чтобы не допустить завоза инфекции на территорию Татарстана.

При этом если спортсмены из Китая все же приедут в республику, то их тут же отправят на 14-дневный карантин, а при обнаружении симптомов ОРВИ (острой респираторной вирусной инфекции – Ред.) госпитализируют.

И это касается китайских участников всех спортивных соревнований, не только этапа Кубка мира по фехтованию среди женщин.

СПРАВКА КП

С 22 января по 7 февраля с респираторным синдромом в больницы Татарстана обратился 51 человек, вернувшийся из Китая. У 34 из них анализы на коронавирус отрицательные, остальные в работе.

По официальным данным, на 7 февраля во всем мире зафиксировано 31 479 случаев заражения коронавирусом. Большая часть пациентов находится в китайской провинции Хубэй. Там от новой инфекции погибло 618 человек. Всего же болезнь привела к летальному исходу в 637 случаях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Вспышка коронавируса в Китае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Казани частично перекроют автомобильное движение по Безымянному переулку и улице 2-я Тихорецкая
В восточных районах до 20 градусов мороза: Гидрометцентр Татарстана рассказал, какой будет погода на этой неделе
«Мы никого не хотели обидеть»: владелица казанского хостела извинилась за отказ заселять китайцев
В Татарстане задержали 62-летнего мужчину, который стал закладчиком наркотиков из-за долгов
В Казани у ж/д станции «Компрессорный» может появиться жилой комплекс
Из-за горящих вещей и мебели из казанского лицея №186 эвакуировали 750 человек
Из-за коронавируса в Татарстан временно ограничили въезд китайских спортсменов
В Набережных Челнах подорожали похороны
Рустам Минниханов обсудил с послом Мозамбика в России развитие торгово-рыночных отношений
В Казани благоустроят Сад рыбака в Адмиралтейской слободе
В Марий Эл водитель BMW выехал на встречную полосу и спровоцировал ДТП с пострадавшими
В Казани ищут 42-летнюю женщину, которая пропала 6 дней назад
Прокурор требует посадить экс-министра Минэкономразвития Чувашии на 6,5 лет и лишить его медали
12 февраля на день без света оставят ряд домов в четырех районах Казани
В Чувашии назначили нового главу Минздрава, им стал главврач местного медцентра
В Казани при ДТП с тремя авто пострадала 70-летняя пенсионерка
В Казани из-за ремонта на четырех улицах отключили свет
Реконструкция последнего участка улицы Винокурова в Новочебоксарске потребует 55 миллионов рублей
21 февраля в Казанском зооботсаду «Река Замбези» пройдет конкурс снежных фигур
Ущерб на 2 миллиона рублей: житель Ульяновска из мести поджег авто экс-супруги, но что-то пошло не так
Антитеррористическую комиссию в Чувашии возглавил врио главы региона Олег Николаев
В Ульяновской области пропал Александр Вахтеев, который нуждается в медпомощи