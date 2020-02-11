Из-за коронавируса в Татарстан временно ограничили въезд китайских спортсменов

11 Февр. 2020 2020-02-11T12:44:14+03:00

Если они все же приедут, то их тут же отправят на карантин

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С 19 по 24 февраля в Казани должен пройти этап Кубка мира по фехтованию среди женщин. Вот только китайских спортсменов на него не пустят. Их въезд в Татарстан ограничен из-за вспышки коронавируса.

Решение не пускать спортсменов КНР в регион приняла санитарно-противоэпидемическая комиссия Кабмина республики. Это делается, чтобы не допустить завоза инфекции на территорию Татарстана.

При этом если спортсмены из Китая все же приедут в республику, то их тут же отправят на 14-дневный карантин, а при обнаружении симптомов ОРВИ (острой респираторной вирусной инфекции – Ред.) госпитализируют.

И это касается китайских участников всех спортивных соревнований, не только этапа Кубка мира по фехтованию среди женщин.

СПРАВКА КП

С 22 января по 7 февраля с респираторным синдромом в больницы Татарстана обратился 51 человек, вернувшийся из Китая. У 34 из них анализы на коронавирус отрицательные, остальные в работе.

По официальным данным, на 7 февраля во всем мире зафиксировано 31 479 случаев заражения коронавирусом. Большая часть пациентов находится в китайской провинции Хубэй. Там от новой инфекции погибло 618 человек. Всего же болезнь привела к летальному исходу в 637 случаях.

ИСТОЧНИК KP.RU