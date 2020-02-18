Исполняющим обязанности директора Чувшупрдора стал Александр Немов

18 Февр. 2020 2020-02-18T19:30:28+03:00

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Назначен исполняющий обязанности директора казенного учреждения «Управление автомобильных дорог Чувашии». Им стал Александр Немов. Соответствующее распоряжение за подписью врио главы региона Олега Николаева уже опубликовано на портале органов власти республики.

Ранее Немов был замдиректора Чувшупрдора. Сейчас же в структуре ведомства, судя по его сайту, остался один зам – Андрей Алешин.

Напомним, бывший глава учреждения Владимир Доброхотов был уволен Николаевым после трех лет работы.

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ИСТОЧНИК KP.RU