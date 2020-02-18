2020-02-18T19:30:28+03:00
Общество

Исполняющим обязанности директора Чувшупрдора стал Александр Немов

Такое решение принял врио главы региона Олег Николаев
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба казенного учреждения «Управление автомобильных дорог Чувашии»Фото: пресс-служба казенного учреждения «Управление автомобильных дорог Чувашии»
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Назначен исполняющий обязанности директора казенного учреждения «Управление автомобильных дорог Чувашии». Им стал Александр Немов. Соответствующее распоряжение за подписью врио главы региона Олега Николаева уже опубликовано на портале органов власти республики.

Ранее Немов был замдиректора Чувшупрдора. Сейчас же в структуре ведомства, судя по его сайту, остался один зам – Андрей Алешин.

Напомним, бывший глава учреждения Владимир Доброхотов был уволен Николаевым после трех лет работы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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