Врио главы Чувашии Олег Николаев уволил директора «Чувашупрдора»

14 Февр. 2020 2020-02-14T14:38:46+03:00

Владимир Доброхотов был «главным» по дорогам региона в течение почти трех лет

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Врио главы Чувашии Олег Николаев уволил директора казенного учреждения «Управление автомобильных дорог Чувашии» Владимира Доброхотова. Такое распоряжение появилось на портале органов власти региона.

Отметим, что Доброхотов возглавил «Чувашупрдор» в июне 2017 года. До этого он в разное время был главой Минтранса республики и замминистра сельского хозяйства Чувашии.

Кто теперь возглавит «Чувашпрдор» пока неизвестно. Новый директор будет выбран в конкурсном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU