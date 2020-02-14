2020-02-14T14:38:46+03:00
Общество

Врио главы Чувашии Олег Николаев уволил директора «Чувашупрдора»

Владимир Доброхотов был «главным» по дорогам региона в течение почти трех лет
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: официальный портал органов власти ЧувашииФото: официальный портал органов власти Чувашии
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Врио главы Чувашии Олег Николаев уволил директора казенного учреждения «Управление автомобильных дорог Чувашии» Владимира Доброхотова. Такое распоряжение появилось на портале органов власти региона.

Отметим, что Доброхотов возглавил «Чувашупрдор» в июне 2017 года. До этого он в разное время был главой Минтранса республики и замминистра сельского хозяйства Чувашии.

Кто теперь возглавит «Чувашпрдор» пока неизвестно. Новый директор будет выбран в конкурсном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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