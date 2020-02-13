2020-02-13T17:29:26+03:00
Общество

Из-за переносов сроков строительства скоростной платной трассы Москва-Казань вырастет стоимость проекта

Всему виной прогнозируемая инфляция
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Новые сроки ввода трассы в эксплуатацию появились в частности из-за изменения трассировки маршрута.Новые сроки ввода трассы в эксплуатацию появились в частности из-за изменения трассировки маршрута.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Изменить размер текста:

Если раньше говорилось о том, что платная автотрасса М21 Москва-Казань будет построена к 2024 году, то сейчас датой окончания работ называют 2027 год. Такой перенос сроков приведет к увлечению стоимости проекта. Все дело в прогнозируемой инфляции. Это сообщается в отчете Счетной палаты России о результатах анализа эффективности расходования бюджетных средств на строительство платной трассы.

Отметим, что новые сроки ввода трассы в эксплуатацию появились в частности из-за изменения трассировки маршрута. Так, первым этапом будет построен участок Москва-Владивосток (2020-2024 годы), вторым – участок Канаш-Шали (2020-2024 годы), третьим – участок Владимир-Арзамас (2021-2025 годы), четвертым – участок Арзамас-Канаш (2022-2024 годы).

Напомним, ранее строительство трассы оценивали в 540-550 миллиардов рублей. Общая протяженность этой дороги, которая относится к международному транспортному маршруту «Европа- Западный Китай», будет равна 729 километрам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Чебоксарах прекратили уголовное дело в отношении полицейского, который на патрульной машине сбил девушку
14 февраля в Казани откроют мемориальную доску татарскому поэту Амирхану Еники
В Чувашии выбирают район, где с размахом отметят День республики 2021
В отношении казанца возбудили уголовное дело за контрабанду стероидов из Казахстана
Чувашия купит два томографа за 160 миллионов рублей
ГИБДД Татарстане решила награждать примерных водителей
В Ульяновске начали готовиться к паводку: в зоне риска более 100 домов
В Казани могут появится дорожные знаки "80 километров в час"
В 2020 году на капремонт 300 домов в Чувашии потратят 1,5 миллиарда рублей
Стали известны подробности смертельного наезда на улице Камелеева в Казани
Из-за переносов сроков строительства скоростной платной трассы Москва-Казань вырастет стоимость проекта
Хадж 2020: Татарстану сохранили квоту на 1 800 паломников
ВТБ откажется от вредного для экологии пластика при производстве банковских карт
Чтобы повысить безопасность на дорогах Казани, потратят 43 миллиона рублей
Картонно-бумажный комбинат в Набережных Челнах запускает производство новой туалетной бумаги и объявляет конкурс на ее название
Муж вернулся из больницы, а жену зарезали: убийцей оказался знакомый, его приговорили к 9,5 годам колонии
Утром туман, местами небольшой снег: погода на День святого Валентина 2020 в Татарстане
«Новая волна 2020» в Казани: в рамках фестиваля пройдет День татарской культуры
Михаил Мишустин утвердил создание в Казани Генконсульства Саудовской Аравии