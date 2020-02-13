Из-за переносов сроков строительства скоростной платной трассы Москва-Казань вырастет стоимость проекта

13 Февр. 2020 2020-02-13T17:29:26+03:00

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Если раньше говорилось о том, что платная автотрасса М21 Москва-Казань будет построена к 2024 году, то сейчас датой окончания работ называют 2027 год. Такой перенос сроков приведет к увлечению стоимости проекта. Все дело в прогнозируемой инфляции. Это сообщается в отчете Счетной палаты России о результатах анализа эффективности расходования бюджетных средств на строительство платной трассы.

Отметим, что новые сроки ввода трассы в эксплуатацию появились в частности из-за изменения трассировки маршрута. Так, первым этапом будет построен участок Москва-Владивосток (2020-2024 годы), вторым – участок Канаш-Шали (2020-2024 годы), третьим – участок Владимир-Арзамас (2021-2025 годы), четвертым – участок Арзамас-Канаш (2022-2024 годы).

Напомним, ранее строительство трассы оценивали в 540-550 миллиардов рублей. Общая протяженность этой дороги, которая относится к международному транспортному маршруту «Европа- Западный Китай», будет равна 729 километрам.

ИСТОЧНИК KP.RU