2018-09-28T17:36:11+03:00
Авто

Строительство платной автодороги Москва-Казань обойдется в 550 миллиардов рублей

Минтрансе России составили примерную смету проекта
Олег ЛУГОВОЙ
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Из этой суммы не менее 30% - это частные инвестиции.Из этой суммы не менее 30% - это частные инвестиции.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Ранее сообщалось, что платной трассе Москва-Казань быть и в октябре этого года уже приступят к работе над проектной документацией.

Теперь же в эту пятницу, 28 сентября, на брифинге замминистра транспорта России Иннокентий Алафинов сообщил, что составлена и примерная смета проекта по строительству этой автодороги. Пока речь идет о сумме порядка 550 миллиардов рублей. При этом планируется, что частный капитал вложит не меньше 30% от всей суммы.

Если все срастется, то строительство платной трассы Москва-Казань могут завершить уже в 2024 году.

Речь идет об отрезке в 729 километров - от выхода на МКАД с трассы М-7, в объезд Балашихи, Ногинска и Орехово-Зуево, до развязки с дорогой Сорочьи Горы-Шали в Татарстане. Заявленная скорость на платной трассе для автомобилистов до 140 км/ч.

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