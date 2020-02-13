14 февраля в Казани откроют мемориальную доску татарскому поэту Амирхану Еники

13 Февр. 2020 2020-02-13T20:03:26+03:00

Она будет установлена на фасаде дома №53 по улице Чехова

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В пятницу, 14 февраля, в Казани откроют мемориальную доску татарскому поэту и публицисту Амирхану Еники. Она будет установлена на фасаде дома №53 по улице Чехова, где литератор проживал с 1994 по 2000 годы. Торжественное мероприятие будет приурочено к 20 годовщине со дня смерти Еники.

- Инициаторами установки мемориальной доски выступили Министерство культуры Татарстана и Союз писателей республики. Автором стал художник - живописец, скульптор, лауреат премии Министерства культуры региона имени Баки Урманче Павел Бердников, - сообщает пресс-служба Минкульта Татарстана.

В церемонии открытия мемориальной доски примут участие дочь, внук и правнучка Амирхана Еники.

СПРАВКА КП

Амирхан Еники - татарский писатель-прозаик, публицист, народный писатель Татарстана. Он родился 2 декабря 1909 года в деревне Верхние Каргалы Благоварского района Башкортостана.

В 16 лет Амирхан переехал в Казань, где первое время работал курьером в книжном магазине. После он поступил сначала в Архитектурно-художественную мастерскую, а потом на рабфак Казанского университета, но был отчислен оттуда в связи с дворянским происхождением.

В 1941 году Еники был призван на фронт. Во время войны он не переставал писать. Со дня демобилизации и до 1950 года работает в Татрадиокомитете заведующим сектором литературных передач. С 1953 года и до конца жизни он занимался литературным творчеством как писатель-профессионал.

ИСТОЧНИК KP.RU