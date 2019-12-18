2019-12-18T16:21:11+03:00
Общество

В Казани увековечат память татарского писателя Амирхана Еники

Мемориальная доска с его именем появится на фасаде дома №53 на улице Чехова
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: Из личного архиваФото: Из личного архива
Изменить размер текста:

В Казани, согласно подписанному в Кабинете министров Татарстана, увековечат память татарского писателя Амирхана Еники.

Так, вскоре на фасаде дома №53 на улице Чехова появится мемориальная табличка на двух языках – русском и татарском: «В этом доме в 1994-2000 гг. жил народный писатель ТАССР, лауреат государственной премии ТАССР имени Г.Тукая Амирхан Еники (Амирхан Нигметзянович Еникеев

Отметим, что в начале декабря этого года в столице Татарстана таким же образом почтили память и Герою Советского Союза Семену Коновалову. Памятный знак был установлен на фасаде дома №15 на улице Кирпичникова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Татарстане тепло- и водоснабжение двух районов хотят улучшить за счет федеральных денег
В Марий Эл женщина на скорости вылетела в кювет
ВТБ запускает платформу небанковских сервисов для бизнеса
В Казани бизнесменам выделили 108 миллионов рублей на развитие частных детсадов
Власти Чебоксар продали участок в районе 30-ой автодороги дороже на 40,5 миллиона рублей, чем планировали
Татарстанцев, задержанные ФСБ за попытку мошенничества на 5 миллионов рублей, приговорили к колонии
В Казани увековечат память татарского писателя Амирхана Еники
В Казани безвозмездно перечисленные городу 9,7 миллиона рублей от местных предприятий потратят на праздники
Казанские перевозчики обвинили председателя комитета Татарстана по тарифам и заявляют о сокращении зарплат
ВТБ открыл первый офис в Чистополе
В 2020-2021 годах в Казани должны построить 20 новых детсадов
19 декабря в Татарстане ожидается туман, сильный снег и дождь
Врезался в дорожный знак и вылетел в кювет: в Казани в ДТП пострадал 70-летний водитель
ВТБ выдает каждую четвертую ипотеку в стране