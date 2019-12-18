В Казани увековечат память татарского писателя Амирхана Еники

СЕГОДНЯ 16:21 2019-12-18T16:21:11+03:00

Мемориальная доска с его именем появится на фасаде дома №53 на улице Чехова

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В Казани, согласно подписанному в Кабинете министров Татарстана, увековечат память татарского писателя Амирхана Еники.

Так, вскоре на фасаде дома №53 на улице Чехова появится мемориальная табличка на двух языках – русском и татарском: «В этом доме в 1994-2000 гг. жил народный писатель ТАССР, лауреат государственной премии ТАССР имени Г.Тукая Амирхан Еники (Амирхан Нигметзянович Еникеев)»

Отметим, что в начале декабря этого года в столице Татарстана таким же образом почтили память и Герою Советского Союза Семену Коновалову. Памятный знак был установлен на фасаде дома №15 на улице Кирпичникова.

ИСТОЧНИК KP.RU