Директором музея-заповедника «Казанский Кремль» назначен еще один экс-министр культуры Татарстана - Айрат Сибагатуллин
В этот четверг, 6 февраля, коллективу музея-заповедника «Казанский Кремль» представили их нового руководителя. Кресло директора занял еще один экс-министр культуры Татарстана - Айрат Сибагатуллин.
Фото: kazan-kremlin.ru
Напомним, ранее музеем-заповедником руководила Зиля Валеева, которая так же возглавляла Минкульт республики - с 2005 по 2011 годы.
Недавно Валеева была избрана на пост председателя Общественной палаты Татарстана. Из-за чего на ее пост директора музея-заповедника «Казанский Кремль» и был назначен Сибагатуллин.
- Печаль моя светла. Я расстаюсь с коллективом, с которым проработала семь лет. Но приходит не чужой человек, а профессионал которому не нужно будет объяснять все с нуля, - сказала работникам музея-заповедника Зиля Валеева.
В завершении своего представления коллективу Айрат Сибагатуллин, поблагодарил за доверие, и отметил, что постарается его оправдать.
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Такое заявления он сделал в 2018 году, находясь на посту министра культуры Татарстана (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU