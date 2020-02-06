2020-02-06T12:58:42+03:00
Общество

Директором музея-заповедника «Казанский Кремль» назначен еще один экс-министр культуры Татарстана - Айрат Сибагатуллин

Он занял кресло Зили Валеевой, которая когда-то так же занимала пост главы Минкульта республики [фото]
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Анастасия ШАГАБУТДИНОВАФото: Анастасия ШАГАБУТДИНОВА
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В этот четверг, 6 февраля, коллективу музея-заповедника «Казанский Кремль» представили их нового руководителя. Кресло директора занял еще один экс-министр культуры Татарстана - Айрат Сибагатуллин.

Фото: kazan-kremlin.ru

Фото: kazan-kremlin.ru

Напомним, ранее музеем-заповедником руководила Зиля Валеева, которая так же возглавляла Минкульт республики - с 2005 по 2011 годы.

Недавно Валеева была избрана на пост председателя Общественной палаты Татарстана. Из-за чего на ее пост директора музея-заповедника «Казанский Кремль» и был назначен Сибагатуллин.

- Печаль моя светла. Я расстаюсь с коллективом, с которым проработала семь лет. Но приходит не чужой человек, а профессионал которому не нужно будет объяснять все с нуля, - сказала работникам музея-заповедника Зиля Валеева.

В завершении своего представления коллективу Айрат Сибагатуллин, поблагодарил за доверие, и отметил, что постарается его оправдать.

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Такое заявления он сделал в 2018 году, находясь на посту министра культуры Татарстана (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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