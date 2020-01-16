Общественную палату Татарстана возглавила директор музея-заповедника «Казанский Кремль»

16 Янв. 2020 2020-01-16T13:56:00+03:00

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В этот четверг новые члены общественной палаты Татарстана собрались, чтобы выбрать себе председателя. Все они в итоге единогласно проголосовали за кандидатуру 67-летней директора музея-заповедника «Казанский Кремль» Зили Валеевой.

Которая заявила, что в своей работе на новом посту хочет задействовать энергетику гражданского общества.

Также на заседании были избраны и четыре заместителя общественной палаты Татарстана. Ими стали Мунир Гафиятуллин, Анастасия Исаева, Рафил Нугуманов и Тимур Кадыров.

СПРАВКА

Общественная палата Татарстана состоит из 60 членов. Они избираются после очередной смены состава Госсовета республики – раз в четыре года.

ИСТОЧНИК KP.RU