Полный список школ и детсадов Татарстана, где из-за ОРВИ приостановили учебу

6 Февр. 2020 2020-02-06T10:24:08+03:00

В основном на карантин закрывают классы, а не целые школы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Только за прошлую неделю в республике диагноз «острая респираторная вирусная инфекция» был поставлен 22 504 пациентам

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В Татарстане уровень эпидпорога по ОРВИ превышен на 16,4%. В основном болеют дети в возрасте от 7 до 14 лет. Сообщают в Роспотребнадзоре республики.

В связи с заболеваемостью ОРВИ в Татарстане за последнюю неделю пришлось приостановить учебу в 174 классах 28 школ, а также в детсадах: МБОУ «Гимназия №33», МБОУ «Гимназия №5», МБОУ «Гимназия №10», МБОУ «Школа №62» Авиастроительного района, МБОУ «Лицей №177», МБОУ «СОШ №155», МБОУ «СОШ №49», МАОУ «СОШ №165», МБОУ «СОШ №91» Ново-Савиновского района, МБОУ «Гимназия №28», МАОУ «Школа № 18», МБОУ «Лицей №116» Вахитовского района, МБОУ «СОШ №68» Приволжского района, МБОУ «Политехнический лицей №182» Кировского района, МБОУ «Гимназия №122», МБОУ «Школа №130» Московского района, МБОУ «Школа №15» Советского района г.Казани, МБОУ «Лицей №4 г.Азнакаево», МБОУ «СОШ №1 г.Азнакаево», МБОУ «СОШ №2 г.Азнакаево», МБОУ «СОШ №5 г.Азнакаево», МБОУ «СОШ №3 ПГТ Актюбинский», МБОУ «СОШ с.Урсаево», МБОУ «Алексевская СОШ №2 им.Героя Советского Союза И.Е.Кочнева», МБОУ «СОШ №5» г.Набережные Челны, МБОУ «СОШ №48» г. Набережные Челны, 3 класса 1 школы-интернат МАОУ «Лицей-интернат №7» Ново-Савиновского района г.Казани, 2 школы полностью МБОУ «Шадкинская СОШ» Тюлячинского района, МБОУ «Лебединская ООШ» Алексеевского района, 2 группы в 1 детском саду МБДОУ «Детский сад №2» Тюлячинского района, 2 детских сада полностью МБДОУ «Чиканский детский сад» Арского района, МБДОУ «Узякский детский сад» Тюлячинского района.

Напомним, из-за превышения эпидпорога по ОРВИ Минобразования Татарстана запретило в Казани проводить массовые мероприятия для школьников.

Всего же в республике за период с 27 января по 2 февраля диагноз «острая респираторная вирусная инфекция» был поставлен 22 504 пациентам (в Казани 11 289 пациентам).

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