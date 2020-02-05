2020-02-05T13:51:27+03:00
Общество

Из-за превышения эпидпорога по ОРВИ в Казани запретили массовые мероприятия для школьников

На карантине в городе сейчас находится 15 классов
Олег ЛУГОВОЙ
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Школы не закрывают - на карантин уходят лишь отдельными классами.Школы не закрывают - на карантин уходят лишь отдельными классами.Фото: Олег ЗОЛОТО
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С 5 февраля Минобрнауки Татарстана ввело в Казани запрет на проведение массовых мероприятий для школьников. Дело в том, что в городе эпидемический порог по ОРВИ превышен на 35%.

Речь о закрытии школ не идет. На карантин отправляют лишь отдельные классы.

- В Казани до 7 февраля закрыт один класс в гимназии № 5, до 6 февраля - семь классов лицея № 177, по одному классу в гимназии № 155, школах № 49 и № 91, а также четыре класса в школе № 165, - сообщили в Минобрнауки Татарстана.

В целом же по Татарстану с 24 по 31 января в Татарстане из-за ОРВИ полностью закрывались две школы в Алексеевском и Тюлячинском районах,172 класса в 29 образовательных учреждений, два детсада в Арском и Тюлячинском районах, а также две группы в дошкольном учреждении Тюлячинского района.

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СПРАВКА КП

Эпидемический порог – это показатель, предельная отметка. В случае если количество заболевших ее превышает, это означает начало эпидемии. При этом у каждой болезни есть свое предельное значение. В частности, по ОРВИ и гриппу эпидпорог рассчитывается по календарным неделям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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