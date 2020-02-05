Из-за превышения эпидпорога по ОРВИ в Казани запретили массовые мероприятия для школьников

5 Февр. 2020 2020-02-05T13:51:27+03:00

Школы не закрывают - на карантин уходят лишь отдельными классами. Фото: Олег ЗОЛОТО

На карантине в городе сейчас находится 15 классов

Изменить размер текста: A A

С 5 февраля Минобрнауки Татарстана ввело в Казани запрет на проведение массовых мероприятий для школьников. Дело в том, что в городе эпидемический порог по ОРВИ превышен на 35%.

Речь о закрытии школ не идет. На карантин отправляют лишь отдельные классы.

- В Казани до 7 февраля закрыт один класс в гимназии № 5, до 6 февраля - семь классов лицея № 177, по одному классу в гимназии № 155, школах № 49 и № 91, а также четыре класса в школе № 165, - сообщили в Минобрнауки Татарстана.

В целом же по Татарстану с 24 по 31 января в Татарстане из-за ОРВИ полностью закрывались две школы в Алексеевском и Тюлячинском районах,172 класса в 29 образовательных учреждений, два детсада в Арском и Тюлячинском районах, а также две группы в дошкольном учреждении Тюлячинского района.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ульяновской области из-за ОРВИ на карантин закрыли школы, а также отменили массовые мероприятия

Дети перешли на дистанционное обучение. За минувшую неделю медики поставили диагноз ОРВИ более чем 10 тысячам жителей региона (подробности)

СПРАВКА КП

Эпидемический порог – это показатель, предельная отметка. В случае если количество заболевших ее превышает, это означает начало эпидемии. При этом у каждой болезни есть свое предельное значение. В частности, по ОРВИ и гриппу эпидпорог рассчитывается по календарным неделям.

Вы стали свидетелем интересного события?

Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме?

Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Казань» по телефону: 8-843-528-21-00 или пишите главному редактору Илье Стребкову по электронной почте на адрес: iliya.strebkov@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU