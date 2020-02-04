Коронавируса нет, но количество заболевших настораживает: в Ульяновской области закрыли на карантин школы и отменили массовые мероприятия

Все школы Ульяновской области с сегодняшнего дня закрыты на карантин. К такому решению пришли по итогам заседания санитарно-противоэпидемической комиссии региона. Карантин продлится до 10 февраля. При этом, учебный процесс останавливаться не будет. Все школьники будут получать домашнее задание и смогут обучаться дистанционно.

- В дошкольных учреждениях, ссузах и вузах необходимо усилить противоэпидемические мероприятия. Ограничить проведение массовых культурных и спортивных мероприятий в закрытых помещениях необходимо с 3 февраля по 24 февраля включительно. Также необходимо усилить контроль за наличием лекарственных средств в лечебных учреждениях, за ценовой политикой аптек. Кроме того, сегодня провели заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, по итогам которого принято решение о выделении финансирования на закупку дополнительных средств индивидуальной защиты (Речь идет, в том числе, и о медицинских масках - Ред.) и необходимого оборудования для медработников, чтобы обеспечить готовность региона к возможному завозу и распространению инфекции, - отметил губернатор области Сергей Морозов.

В соцсетях тут же начала распространяться информация о том, что причиной карантина стала ситуация с китайским коронавирусом. Однако это не так. Всему виной - эпидемия ОРВИ.

По информации регионального Минздрава, только с 27 января по 2 февраля в области зарегистрировано 10177 случаев ОРВИ, что в 1,24 раза выше по сравнению с предыдущей неделей. Уровень заболеваемость по совокупному населению выше эпидемического порога в 1,33 раза. Также зафиксировано 74 случая гриппа. В стационары Ульяновской области госпитализировано 138 больных ОРВИ.

Пока в регионе случаев коронавируса не выявлено. Правда, под наблюдение взяли семью, которая вернулась из Китая в конце января. Дело в том, что у 4-летнего ребенка после прилета из Поднебесной в аэропорт Казани зафиксировали высокую температуру. Мальчика предложили госпитализировать в одну из больниц Татарстана, но родители отказались. Позже, во время осмотра мальчика уже ульяновскими медиками, высокой температуры у него уже не было.

- Во всех учебных заведениях будут организованы дополнительные дезинфекционные мероприятия с ревизией вентиляционной сети, применением кварцевания. Также введен запрет на проведение массовых мероприятий в регионе. Руководителям дошкольных образовательных организаций рекомендовано проводить обязательный осмотр воспитанников перед началом занятий. При выявлении детей или сотрудников с признаками ОРВИ необходимо обеспечить их изоляцию. В соответствии с требованиями Министерства здравоохранения Российской Федерации в Ульяновской области имеется возможность дополнительно развернуть 1400 коек из числа инфекционного, терапевтического и педиатрического профиля для госпитализации пациентов с гриппом и ОРВИ, - заявил министр здравоохранения Ульяновской области Сергей Панченко.

Также в ходе заседания комиссии специалистами отмечено, что медучреждения обеспечены средствами индивидуальной защиты, в медицинских организациях, в том числе, имеются аппараты для искусственной вентиляции легких и пульсоксиметры.

Меж тем, учитывая угрозу распространения коронавирусной инфекции планируется дополнительно приобрести необходимые средства защиты для медработников и пациентов.

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