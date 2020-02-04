2020-02-04T13:29:15+03:00
Общество

Коронавируса нет, но количество заболевших настораживает: в Ульяновской области закрыли на карантин школы и отменили массовые мероприятия

Только диагноз ОРВИ за минувшую неделю медики поставили более чем 10 тысячам жителей региона
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Комментарии: comments1
На улицах все чаще можно встретить людей в медицинских масках.На улицах все чаще можно встретить людей в медицинских масках.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Все школы Ульяновской области с сегодняшнего дня закрыты на карантин. К такому решению пришли по итогам заседания санитарно-противоэпидемической комиссии региона. Карантин продлится до 10 февраля. При этом, учебный процесс останавливаться не будет. Все школьники будут получать домашнее задание и смогут обучаться дистанционно.

- В дошкольных учреждениях, ссузах и вузах необходимо усилить противоэпидемические мероприятия. Ограничить проведение массовых культурных и спортивных мероприятий в закрытых помещениях необходимо с 3 февраля по 24 февраля включительно. Также необходимо усилить контроль за наличием лекарственных средств в лечебных учреждениях, за ценовой политикой аптек. Кроме того, сегодня провели заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, по итогам которого принято решение о выделении финансирования на закупку дополнительных средств индивидуальной защиты (Речь идет, в том числе, и о медицинских масках - Ред.) и необходимого оборудования для медработников, чтобы обеспечить готовность региона к возможному завозу и распространению инфекции, - отметил губернатор области Сергей Морозов.

В соцсетях тут же начала распространяться информация о том, что причиной карантина стала ситуация с китайским коронавирусом. Однако это не так. Всему виной - эпидемия ОРВИ.

По информации регионального Минздрава, только с 27 января по 2 февраля в области зарегистрировано 10177 случаев ОРВИ, что в 1,24 раза выше по сравнению с предыдущей неделей. Уровень заболеваемость по совокупному населению выше эпидемического порога в 1,33 раза. Также зафиксировано 74 случая гриппа. В стационары Ульяновской области госпитализировано 138 больных ОРВИ.

Пока в регионе случаев коронавируса не выявлено. Правда, под наблюдение взяли семью, которая вернулась из Китая в конце января. Дело в том, что у 4-летнего ребенка после прилета из Поднебесной в аэропорт Казани зафиксировали высокую температуру. Мальчика предложили госпитализировать в одну из больниц Татарстана, но родители отказались. Позже, во время осмотра мальчика уже ульяновскими медиками, высокой температуры у него уже не было.

- Во всех учебных заведениях будут организованы дополнительные дезинфекционные мероприятия с ревизией вентиляционной сети, применением кварцевания. Также введен запрет на проведение массовых мероприятий в регионе. Руководителям дошкольных образовательных организаций рекомендовано проводить обязательный осмотр воспитанников перед началом занятий. При выявлении детей или сотрудников с признаками ОРВИ необходимо обеспечить их изоляцию. В соответствии с требованиями Министерства здравоохранения Российской Федерации в Ульяновской области имеется возможность дополнительно развернуть 1400 коек из числа инфекционного, терапевтического и педиатрического профиля для госпитализации пациентов с гриппом и ОРВИ, - заявил министр здравоохранения Ульяновской области Сергей Панченко.

Также в ходе заседания комиссии специалистами отмечено, что медучреждения обеспечены средствами индивидуальной защиты, в медицинских организациях, в том числе, имеются аппараты для искусственной вентиляции легких и пульсоксиметры.

Меж тем, учитывая угрозу распространения коронавирусной инфекции планируется дополнительно приобрести необходимые средства защиты для медработников и пациентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Число погибших от китайского коронавируса достигло 425 человек

Инфекцией, по последним данным, заражены более 20,4 тысяч человек. Выздоровели и выписались из больниц всего 632 пациента (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Вспышка коронавируса в Китае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В аэропорту Казани задержали пассажира, незаконно вывозившего в ОАЭ более 3 тысяч зубных буров
К 2023 году в Татарстане должно работать 9 центров онкологической помощи
Стало известно, кто займет место Олега Николаева в Госдуме после его назначения врио главы Чувашии
В Татарстане из-за аномального тепла закрыли ледовую переправу через Каму в Елабужском районе
5 февраля в Татарстан придет похолодание
В Татарстане в устье реки Меши до апреля 2020 года запретили ловить рыбу
В Чувашии полицейского арестовали по подозрению в попытке продажи более килограмма наркотиков
Чтобы не допустить переработки сотрудников, перевозчикам Казани надо нанять еще 450 водителей и 790 кондукторов
Врио главы Чувашии Олег Николаев отправил в отставку еще трех республиканских министров
Глава Минсельхоза Татарстана стал председателем Татпотребсоюза
"Он что, моя жена, чтобы я расстраивался?": владелец "Спартака" эмоционально высказался об уходе Бакаева в "Рубин"
Власти Татарстана определились с тем, сколько бездомных животных они потерпят в городах и районах
Стало известно, кто именно сыграет в сериале Федора Бондарчука о команде «КАМАЗ-Мастер»
По итогам 2019 года в Казани на тысячу горожан приходится более 355 автомобилей
В Казани открыли мемориальную доску министру юстиции ТАССР Анасу Тазетдинову
Сергея Токранова, который пропал по пути из Набережных Челнов в Пермь, нашли живым
Дома, школа, детсад и дачи: где 5 февраля отключат свет в Авиастроительном районе Казани
Жителя Йошкар-Олы за секс-насилие, шантаж и изнасилование подростка приговорили к 15 годам колонии
В Нью-Йорке Генсек ООН Антониу Гутерриш предложил Татарстану поделился с другими странами опытом межконфессионального сосуществования
В Набережных Челнах заработали два новых автобусных маршрута
В Марий Эл полицейский сбил двух пешеходов: один человек погиб
"Ак Барс" разгромил "Витязь" и укрепил лидерство на Востоке КХЛ
В центре Казани водитель посреди ночи сбил пешехода и скрылся