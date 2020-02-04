Врио главы Чувашии Олег Николаев отправил в отставку еще трех республиканских министров

4 Февр. 2020 2020-02-04T16:10:25+03:00

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Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев отправил в отставку глав республиканских Минприроды Ивана Исаева, Минкульта Константина Яковлева и Минтруда Сергея Димитриева.

Отметим, что Исаев был назначен министром еще в 2010 году, а Яковлев и Димитриев - в 2015-ом.

Их места с пометкой врио в Минприроды занял Николай Коснулин, в Минкульте - Елена Чернова, в Минтруда - Александр Колесников. Ранее все они являлись заместителями министров данных ведомств.

Отметим, что ранее Николаев отправил в отставку министра финансов Чувашии Светлану Енилину и руководителя администрации главы республики Юрия Васильева. Временно их обязанности исполняют Михаил Ноздряков и Николай Каргин соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU