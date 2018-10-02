2018-10-02T09:40:09+03:00
Общество

В Казани выбрали место для строительства нового СИЗО

Он рассчитан на 930 человек
Лика ИСАЕВА
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Сейчас в историческом здании находится СИЗО-1Сейчас в историческом здании находится СИЗО-1Фото: Из материалов пресс-службы
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В Казани выбрали место, где будет построен новый СИЗО на 930 мест. Внем должны содержаться женщины, мужчины и несовершеннолетние. Сейчас идет согласование и оформление необходимой документации в Комитете земельных и имущественных отношений Исполкома города. Рассматривается участок в 15 Га, который располагается в конце улицы Химиков в Московском районе, примерно в 500 метрах от городской застройки.

Средства на строительство будут выделены из федерального бюджета в ближайшее время.

Строительство будет проходить в два этапа – до 2024 года строительство комплекса зданий с режимными корпусами лимитом наполнения 500 мест и до 2026 – еще на 430 мест.

Новый следственный изолятор заменит ныне действующий СИЗО-1, являющийся памятником архитектуры и находящийся в охранной зоне Казанского кремля, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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