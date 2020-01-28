Леонид Слуцкий об игроках «Рубина»: «Мы сейчас поем и танцуем лучше всех в Премьер-Лиге»

28 Янв. 2020 2020-01-28T13:44:07+03:00

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Говоря о происходящем в казанском футбольном клубе «Рубин», Леонид Слуцкий признался, что именно хочет видеть в своих подопечных. Так, все новые игроки должны для начала проявить свой творческий потенциал. Об этом тренер заявил на вечернем шоу шоумена Ивана Урганта.

- У спортсмена должен быть какой-то творческий посыл. Вы же меня зовете не как футбольного тренера, а просто посидеть и пошутить. Не знаю, каких из них получатся футболисты, но сейчас мы хотя бы в творческом плане выделяемся. Мы поем и танцуем лучше всех в Премьер-лиге. Помните, как в фильме: «воевать не умею, летать не умею, но – орел». Я не знаю, дают ли за это бонусные баллы, - посмеялся Слуцкий.

- Могу ли я называть вас, хотя бы в этот период вашего тренерского пути – главным режиссером команды? – уточнил Ургант.

- Ну таким, - неуверенно ответил Слуцкий.

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ИСТОЧНИК KP.RU