«Вы для меня лучшие футболисты»: Леонид Слуцкий в первый раз встретился с игроками «Рубина»

В понедельник, 13 января, казанский футбольный клуб «Рубин» отправился на тренировочный сбор в Турцию. Накануне, спортсмены впервые встретились со своим новым тренером Леонидом Слуцким. Видео беседы появилось на youtube-канале клуба

Леонид Слуцкий в первый раз встретился с игроками «Рубина».Эксклюзивные кадры первой встречи наставника Рубина Леонида Слуцкого и его новой команды. Официальный сайт Рубина - http://rubin-kazan.ru Рубин во ВКонтакте - http://vk.com/fcrk Рубин в Instagram - http://instagram.com/fcrk Рубин в Twitter - http://twitter.com/fcrk Рубин в Facebook - http://facebook.com/fcrk Рубин в ОК - http://ok.ru/fcrk

- Я вас могу критиковать в индивидуальных беседах, на футбольном поле, но глобально вы для меня с сегодняшнего дня лучшие футболисты. И кто бы ни выступал в других клубах для меня лично и для всего тренерского штаба абсолютно не важно, - начал новый тренер.

После он объяснил футболистам методику, которой он и весь тренерский состав будет придерживаться.

- Вся методика, которая вам будет предложена, строится через ваше сознание. Не через ор, крик, шум, оскорбления, хотя все это будет кроме последнего. Но вы должны понять, что от вас хотят. Сразу давайте договоримся об одной очень важной вещи – футболисты очень часто стесняются задавать вопросы, но тупых вопросов не бывает. Если вопрос интересует, вы обязаны его задать, - отметил Слуцкий.

Вместе с новым тренером к казанским футболистам пришла и система штрафов. Так, наказывать деньгами будут за опоздания или неподобающее поведение.

- Я знаю, что у вас не было системы штрафов. Я ввожу ее не для того, чтобы сделать богаче самого себя или футбольный клуб «Рубин». Читать взрослому человеку морали, что нельзя опаздывать или нарушать какие-то вещи, это очень неправильно. Деньги вы будете платить Сергею Викторовичу Каско. Он говорит, что они у него лучше всех сохраняются. Он надежен как швейцарский сейф. Значит, все штрафы, которые будут собираться, идут на общекомандные нужды, - заметил Слуцкий.

Он также обрадовал подопечных тем, что теперь во время командных мероприятий они временами будут играть в пейнтбол. Это, по мнению тренера, поможет молодым людям выместить злость.

- Буду пытаться в вас вкладываться. Но это вложение будет идти более эффективно, если я буду видеть отдачу с вашей стороны. Можно на тренировках ошибаться, можно брать на себя инициативу, можно все что угодно, но нельзя быть равнодушными, - закончил свое выступление Леонид Слуцкий.

Напомним, в Казани Слуцкий уже успел поучаствовать в конкурсе по поеданию эчпочмаков на скорость. Он сразился с местным телеведущим и победил.

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