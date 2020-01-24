2020-01-24T15:46:58+03:00
Общество

Пропавшую 21 день назад 14-летнюю школьницу из Ульяновска нашли живой

Где все это время находилась Вероника Замалдинова не сообщается
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото vk.com/poiskdeteiulskФото vk.com/poiskdeteiulsk
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Завершились поиски 14-летней Вероники Замалдиновой из Ульяновска. Девочка числилась пропавшей 21 день. Вероника жива. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «ПОИСК ПРОПАВШИХ ДЕТЕЙ - 73 РЕГИОН». Еще 3 января она вышла из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних и исчезла.

Поисками Вероники три недели занимались полицейские и волонтеры. Последние считали, что девочка может находиться в поселке Пригородный. Однако где именно она была найдена и в каком состоянии пока не говорится.

Отметим, в Ульяновске до сих пор не нашли 30-летнюю Венеру Алимову. Женщина перестала выходить на связь с близкими 15 января.

ИСТОЧНИК KP.RU

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