В Ульяновске две недели назад без вести пропала Венера Алимова

22 Янв. 2020 2020-01-22T19:52:30+03:00

О местонахождении 30-летней женщины до сих пор неизвестно

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В Ульяновске продолжается активные поиски 30-летней Венеры Алимовой. Женщина из Ленинского района города перестала отвечать на звонки близких еще 15 января.

Известно, что Венера ростом около 162 сантиметров имеет плотное телосложение, черные волосы и серые глаза. На момент пропажи на ней была черная шапка, черные штаны, черные кеды и синяя шапка.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Венеры Алимовой, просьба сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

Напомним, в Ульяновске до сих пор не нашли 14-летнюю Веронику Замалдинову. Девочка ушла из социально-реабилитационного центра 3 января и пропала. Волонтеры считают, что она может находиться в поселке Подгорный Ульяновской области.

ИСТОЧНИК KP.RU