В Ульяновске две недели назад без вести пропала Венера Алимова
В Ульяновске продолжается активные поиски 30-летней Венеры Алимовой. Женщина из Ленинского района города перестала отвечать на звонки близких еще 15 января.
Известно, что Венера ростом около 162 сантиметров имеет плотное телосложение, черные волосы и серые глаза. На момент пропажи на ней была черная шапка, черные штаны, черные кеды и синяя шапка.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении Венеры Алимовой, просьба сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.
Напомним, в Ульяновске до сих пор не нашли 14-летнюю Веронику Замалдинову. Девочка ушла из социально-реабилитационного центра 3 января и пропала. Волонтеры считают, что она может находиться в поселке Подгорный Ульяновской области.
ИСТОЧНИК KP.RU