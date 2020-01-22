2020-01-22T11:34:06+03:00
Политика

Экс-министр строительства Татарстана назначен вице-премьером правительства России

Указ о его назначении Марата Хуснуллина подписал Владимир Путин
Лика ИСАЕВА
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Марат Хуснуллин во время интервью в редакции "Комсомольской правды"Марат Хуснуллин во время интервью в редакции "Комсомольской правды"Фото: Иван МАКЕЕВ
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В Москве сформировали новое Правительство России, и на должность вице-премьера назначен уроженец Казани 53-летний Марат Хуснуллин.

СПРАВКА КП

Марату Хуснуллин родился 9 августа 1966 года в Казани. Окончил Казанский финансово-экономический институт, в 2000 году прошел переподготовку в Открытом университете Великобритании по специальности "профессиональный менеджмент".

По образованию "экономист".

Трудовую деятельность начал в 1983 с должности лаборанта обслуживания опытных установок Казанского финансово-экономического института. Два года отслужил в Советской армии и снова вернулся в институт. В 1987 года - председателем строительного кооператива «Темп». В период с 1995 по 2000 год возглавлял компании «Интерпластсервис» и строительную торгово-промышленную фирму «Ак Барс» в Казани.

С мая 2001 года - министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана. В 2010 году переехал в Москву, где возглавил Департамент городского строительства.

С 2013 года был заместителем мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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