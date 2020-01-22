Экс-министр строительства Татарстана назначен вице-премьером правительства России
В Москве сформировали новое Правительство России, и на должность вице-премьера назначен уроженец Казани 53-летний Марат Хуснуллин.
СПРАВКА КП
Марату Хуснуллин родился 9 августа 1966 года в Казани. Окончил Казанский финансово-экономический институт, в 2000 году прошел переподготовку в Открытом университете Великобритании по специальности "профессиональный менеджмент".
По образованию "экономист".
Трудовую деятельность начал в 1983 с должности лаборанта обслуживания опытных установок Казанского финансово-экономического института. Два года отслужил в Советской армии и снова вернулся в институт. В 1987 года - председателем строительного кооператива «Темп». В период с 1995 по 2000 год возглавлял компании «Интерпластсервис» и строительную торгово-промышленную фирму «Ак Барс» в Казани.
С мая 2001 года - министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана. В 2010 году переехал в Москву, где возглавил Департамент городского строительства.
С 2013 года был заместителем мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.
ИСТОЧНИК KP.RU