Профессор КФУ Юрий Переведенцев: в феврале 2020 года сильных морозов ждать не стоит – максимум -15

22 Янв. 2020 2020-01-22T16:09:40+03:00

В январе снега выпало в два раза меньше ожидаемого. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

По заверениям ученого, раньше их в Татарстан приносил ветер из Сибири, сейчас все иначе

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На пресс-конференции зав кафедрой метеорологии, профессор КФУ Юрий Переведенцев заявил журналистам, что казанцам и в грядущем феврале 2020 года не стоит ждать сильных морозов – не ниже -15 градусов.

По словам ученого, все дело в том, что столица Татарстана находится под влиянием огромного циклона из Гренландии.

Именно оттуда к нам сейчас идет ветер, который гораздо теплее сибирского. Последний как раз и был «поставщиком» сильных морозов.

В свою очередь снего в январе 2020 года выпало в два раза меньше ожидаемого - всего 20 мм при норме 40 мм. В итоге высота снежного покрова из-за аномального тепла равна 14 сантиметрам, вместе 70 сантиметров и более.

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ИСТОЧНИК KP.RU