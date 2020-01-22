2020-01-22T16:09:40+03:00
Общество

Профессор КФУ Юрий Переведенцев: в феврале 2020 года сильных морозов ждать не стоит – максимум -15

По заверениям ученого, раньше их в Татарстан приносил ветер из Сибири, сейчас все иначе
Олег ЛУГОВОЙ
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В январе снега выпало в два раза меньше ожидаемого.В январе снега выпало в два раза меньше ожидаемого.Фото: Елена КОВАЛЕНКО
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На пресс-конференции зав кафедрой метеорологии, профессор КФУ Юрий Переведенцев заявил журналистам, что казанцам и в грядущем феврале 2020 года не стоит ждать сильных морозов – не ниже -15 градусов.

По словам ученого, все дело в том, что столица Татарстана находится под влиянием огромного циклона из Гренландии.

Именно оттуда к нам сейчас идет ветер, который гораздо теплее сибирского. Последний как раз и был «поставщиком» сильных морозов.

В свою очередь снего в январе 2020 года выпало в два раза меньше ожидаемого - всего 20 мм при норме 40 мм. В итоге высота снежного покрова из-за аномального тепла равна 14 сантиметрам, вместе 70 сантиметров и более.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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