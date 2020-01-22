В Казани снова загорелся трамвай №5
Сегодня утром, 22 января, напротив стадиона "Ак Барс Арена" в Ново-Савиновском районе столицы Татарстана воспламенился токоприемник одного из трамваев маршрута №5. Пассажирский транспорт двигался со стороны Компрессорного завода.
В момент возгорания в салоне находились пассажиры, они успели выйти и стояли на остановке.
В Казани снова загорелся трамвай №5.соцсети
Пожар попал в объектив видеорегистратора проезжающего мимо автолюбителя. На ролике запечатлены языки пламени,вырывающиеся как раз в районе токоприемника и проводов.
По предварительным данным, никто не пострадал. Движение трамваев было затруднено на время ликвидации происшествия.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Казани на остановке у стадиона загорелся трамвай №5
Пассажиры успели покинуть вагон, обошлось без пострадавших (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»