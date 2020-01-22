22 Янв. 2020 2020-01-22T13:32:54+03:00

По предварительным данным, никто не пострадал [видео]

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Сегодня утром, 22 января, напротив стадиона "Ак Барс Арена" в Ново-Савиновском районе столицы Татарстана воспламенился токоприемник одного из трамваев маршрута №5. Пассажирский транспорт двигался со стороны Компрессорного завода.

В момент возгорания в салоне находились пассажиры, они успели выйти и стояли на остановке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/756161" frameborder="0"></iframe> В Казани снова загорелся трамвай №5.соцсети

Пожар попал в объектив видеорегистратора проезжающего мимо автолюбителя. На ролике запечатлены языки пламени,вырывающиеся как раз в районе токоприемника и проводов.

По предварительным данным, никто не пострадал. Движение трамваев было затруднено на время ликвидации происшествия.

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ИСТОЧНИК KP.RU