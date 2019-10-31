2019-10-31T11:56:08+03:00
Происшествия

В Казани на остановке «Казань Арена» загорелся трамвай №5

Пострадавших нет [видео]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: Алина НИЗАМОВАФото: Алина НИЗАМОВА
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В четверг, 31 октября, в 11.27 в МЧС Татарстана стали поступать сообщения о возгорании трамвая №5 на остановке «Казань Арена». На место оперативно прибыли пожарные. Возгорание было оперативно ликвидировано в 11.38.

В Казани на остановке «Казань Арена» загорелся трамвай №5.Рината ХУЗЯХМЕТОВА

- Площадь пожара составила 2 квадратных метра, - сообщили «Комсомольской правде – Казань» в МЧС Татарастана.

Трамвай следовал из Советского в Ново-Савиновский район. Пассажиры успели покинуть вагон, пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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