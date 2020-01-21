В сентябре 2020 года в Чебоксарах откроется одна из самых больших школ в ПФО

21 Янв. 2020 2020-01-21T15:48:44+03:00

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В сентябре 2020 года в Чебоксарах свои двери откроет одна из самых больших школ Приволжском федеральном округе (ПФО). Образовательное учреждение появится в микрорайоне «Новый город». Оно рассчитано на 1 600 учеников.

- В настоящее время на сайте управления образования проводится мониторинг о намерении обучаться в данной школе. Для обучения в первом классе подано более 400 заявок - это 15-16 первых классов, - заявил начальник управления образования Чебоксар Дмитрий Захаров.

По его словам, также в ближайшие два года в городе для школьников будет создано 3 200 дополнительно мест.

- Главой Чувашии Михаилом Игнатьевым также поставлена задача в 2020 году начать строительство школы в микрорайоне «Садовый». В 2022 году мы должны ее открыть. Приступили к конкурсным процедурам. Летом начнутся строительные работы, - в свою очередь отметил глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.

Отметим, что в 2019 году в городе заработали филиалы гимназии №5 в микрорайоне Волжский – 3 (на 1 100 мест), и школы № 61 в юго-западном районе, рассчитанной на 500 учеников.

ИСТОЧНИК KP.RU