В сентябре 2020 года в Чебоксарах откроется одна из самых больших школ в ПФО
В сентябре 2020 года в Чебоксарах свои двери откроет одна из самых больших школ Приволжском федеральном округе (ПФО). Образовательное учреждение появится в микрорайоне «Новый город». Оно рассчитано на 1 600 учеников.
- В настоящее время на сайте управления образования проводится мониторинг о намерении обучаться в данной школе. Для обучения в первом классе подано более 400 заявок - это 15-16 первых классов, - заявил начальник управления образования Чебоксар Дмитрий Захаров.
По его словам, также в ближайшие два года в городе для школьников будет создано 3 200 дополнительно мест.
- Главой Чувашии Михаилом Игнатьевым также поставлена задача в 2020 году начать строительство школы в микрорайоне «Садовый». В 2022 году мы должны ее открыть. Приступили к конкурсным процедурам. Летом начнутся строительные работы, - в свою очередь отметил глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.
Отметим, что в 2019 году в городе заработали филиалы гимназии №5 в микрорайоне Волжский – 3 (на 1 100 мест), и школы № 61 в юго-западном районе, рассчитанной на 500 учеников.
ИСТОЧНИК KP.RU