По факту вынужденной посадки в Казани самолета с мертвым пассажиром проводится доследственная проверка

21 Янв. 2020 2020-01-21T12:24:22+03:00

Воздушное судно, летевшее по маршруту Москва-Южно-Сахалинск приземлился в столице Татарстана ночью

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Приволжским следственным управлением на транспорте СК России начата проверка по факту вынужденной посадки в Казани самолета, летевшего по маршруту Москва-Южно-Сахалинск.

- Установлено, что самолет приземлился в 22.55 20 января из-за критического состояния здоровья у 59-летнего пассажира - жителя Московской области. После посадки самолета при осмотре бригадой скорой медицинской помощи у мужчины была констатирована смерть, - сообщили в управлении.

Напомним, во время полета в Москву пассажиру стало плохо с сердцем. Командир экипажа воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку.

В аэропорту Казани работала следственно-оперативная группа, был проведен осмотр места, назначена экспертиза. По итогам проверки будет принято решение возбуждать или не возбуждать по данному происшествию уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU