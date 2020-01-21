2020-01-21T12:24:22+03:00
Происшествия

По факту вынужденной посадки в Казани самолета с мертвым пассажиром проводится доследственная проверка

Воздушное судно, летевшее по маршруту Москва-Южно-Сахалинск приземлился в столице Татарстана ночью
Олег ЛУГОВОЙ
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Следственно-оперативная группа уже осмотрела место происшествия.Следственно-оперативная группа уже осмотрела место происшествия.Фото: Иван ПЕТРОВ
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Приволжским следственным управлением на транспорте СК России начата проверка по факту вынужденной посадки в Казани самолета, летевшего по маршруту Москва-Южно-Сахалинск.

- Установлено, что самолет приземлился в 22.55 20 января из-за критического состояния здоровья у 59-летнего пассажира - жителя Московской области. После посадки самолета при осмотре бригадой скорой медицинской помощи у мужчины была констатирована смерть, - сообщили в управлении.

Напомним, во время полета в Москву пассажиру стало плохо с сердцем. Командир экипажа воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку.

В аэропорту Казани работала следственно-оперативная группа, был проведен осмотр места, назначена экспертиза. По итогам проверки будет принято решение возбуждать или не возбуждать по данному происшествию уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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