2020-01-21T13:40:15+03:00
Происшествия

Скончался пассажир, из-за которого самолет Москва - Южно-Сахалинск совершил вынужденную посадку в Казани

Первую медицинскую помощь ему начали оказывать еще в воздухе
Олег ЛУГОВОЙ
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К приземлившемуся самолету тут же подъехала "скорая", но медики оказались бессильны.К приземлившемуся самолету тут же подъехала "скорая", но медики оказались бессильны.Фото: Алина НИЗАМОВА
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Этой ночью в Казани вынужденную посадку совершил самолет, летевший по маршруту Москва - Южно-Сахалинск.

Такое решение командир экипажа воздушного судна принял из-за больного пассажира. На данный момент пока известно, что человеку стало плохо с сердцем и первую медицинскую помощь ему начали оказывать еще в воздухе. При приземлении к трапу самолета подъехала «скорая».

Как сообщили «Комсомолке» в Минздраве Татарстана, несмотря на все усилия медиков пассажир скончался.

Из-за инцидента произошла задержка обратного рейса Южно-Сахалинск – Москва. Он должен был прибыть в пункт назначения 21 января после обеда. Теперь воздушное судно ожидают только к вечеру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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