Скончался пассажир, из-за которого самолет Москва - Южно-Сахалинск совершил вынужденную посадку в Казани

Этой ночью в Казани вынужденную посадку совершил самолет, летевший по маршруту Москва - Южно-Сахалинск.

Такое решение командир экипажа воздушного судна принял из-за больного пассажира. На данный момент пока известно, что человеку стало плохо с сердцем и первую медицинскую помощь ему начали оказывать еще в воздухе. При приземлении к трапу самолета подъехала «скорая».

Как сообщили «Комсомолке» в Минздраве Татарстана, несмотря на все усилия медиков пассажир скончался.

Из-за инцидента произошла задержка обратного рейса Южно-Сахалинск – Москва. Он должен был прибыть в пункт назначения 21 января после обеда. Теперь воздушное судно ожидают только к вечеру.