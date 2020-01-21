"Нефтехимик" расторг контракт с Захарчуком из-за скандального ДТП

21 Янв. 2020 2020-01-21T11:57:01+03:00

По данным ряда СМИ, теперь уже бывший игрок татарстанского хоккейного клуба устроил аварию и скрылся с места происшествия [видео]

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Нижнекамский "Нефтехимик" решил разорвать контракт с капитаном команды Степаном Захарчуком. Всему виной ДТП, в которое попал хоккеист. По данным ряда СМИ, игрок, будучи за рулем Toyota Land Cruiser 200, протаранил Hyundai Solaris, потом врезался в светофор и знак "Пешеходный переход", затем "перелетел" через бордюры и только после этого остановился. Машину через некоторое время эвакуировали, водитель же скрылся с места аварии.

p> Инцидент попал в объектив видеорегистратора на одной из машин. Сам игрок пока данную информацию не комментировал. Что касается клуба, то там провели внутреннюю проверку. Итог красноречив - Захарчук покидает команду.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="176" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/755879" frameborder="0"></iframe> В Нижнекамске джип врезался в легковушку, светофор и дорожный знак: водитель сбежал.соцсети

- После изучения дополнительной информации о ДТП с участием хоккеиста Степана Захарчука, "Хоккейный клуб "Нефтехимик" принял решение о расторжении контракта с хоккеистом, - отметили в пресс-службе "Нефтехимика".

Отметим, что Захарчук начинал играть в хоккей в родной Самаре, выступал за местный ЦСК ВВС, тольяттинскую "Ладу", казанский "Ак Барс", нижегородское "Торпедо", "Адмирал" из Владивостока и "Нефтехимик". По всей вероятности, трудоустроиться до начала следующего сезона Захарчук не сумеет. Период дозаявок игроков в КХЛ уже закончился.

ИСТОЧНИК KP.RU